Proclamato un giorno di lutto nazionale in Italia per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, l’ex Primo Ministro e figura politica di spicco nel panorama italiano. Il Duomo di Milano sarà la sede in cui si svolgeranno le cerimonie commemorative. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha firmato la disposizione che prevede, inoltre, che le bandiere siano esposte a mezz’asta da oggi fino a mercoledì presso tutti gli uffici pubblici, nonché presso le sedi delle ambasciate e dei consolati italiani all’estero.

La proclamazione del lutto nazionale per i funerali di Silvio Berlusconi ha suscitato reazioni contrastanti in tutto il paese. Berlusconi, una figura politica che ha dominato la scena italiana per decenni, è stato oggetto di controversie e divisioni durante la sua carriera politica. Sostenitore di posizioni conservatrici ed economiste, ha guidato il paese per tre mandati come Primo Ministro, ma ha anche affrontato molte sfide legali e scandali personali.