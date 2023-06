Con la scomparsa di Silvio Berlusconi all’età di 86 anni, è ricordato non solo come un influente leader politico, ma anche come una figura affascinante e amata dalla città di Napoli. Il suo legame con la città partenopea è stato così intenso che, in una delle sue ultime dichiarazioni, si è definito “un napoletano nato a Milano”. Pochi giorni prima del peggioramento delle sue condizioni di salute, Berlusconi aveva elogiato la squadra di calcio del Napoli per la conquista del terzo scudetto.

Con entusiasmo, aveva affermato: “Una città in festa, una città che se lo meritava, complimenti, complimenti, complimenti. Una città incredibile che trascina anche noi nella sua gioia. Quindi anche noi diciamo: Forza Napoli, bravo Napoli, avanti tutta, questo deve essere l’inizio di una grande storia di vittorie! I napoletani, davvero, se lo meritano e noi siamo tutti con loro. Evviva, evviva, evviva! E lo dico col cuore, anche io che mi sono sempre considerato un napoletano nato a Milano”.

Berlusconi ha dimostrato un amore sincero per le canzoni napoletane e spesso si esibiva nel canto insieme al cantante partenopeo Mariano Apicella. Il suo attaccamento alla cultura e alle tradizioni di Napoli era evidente e ha contribuito a consolidare il suo rapporto con la città.

Napoli è stata anche lo scenario di un episodio controverso nella vita di Berlusconi. Nel 2009, è emerso il discusso legame tra il Cavaliere e la giovane Noemi Letizia, dopo la partecipazione di Berlusconi alla festa dei 18 anni della ragazza a Casoria.

Le sue relazioni sentimentali successive hanno continuato a mostrare il suo legame con Napoli. Dopo il divorzio da Veronica Lario, Berlusconi è stato legato sentimentalmente a diverse donne, molte delle quali originarie di Napoli. Francesca Pascale, compagna di Berlusconi dal 2011 ai primi mesi del 2020, era un’appassionata sostenitrice del leader politico e aveva partecipato attivamente alle sue manifestazioni pubbliche fin dal 2004 come membro del gruppo “Silvio ci manchi”.

Anche l’ultima compagna di Berlusconi, Marta Fascina, era di origini napoletane (Portici). Rimasta al suo fianco fino all’ultimo presso l’ospedale San Raffaele di Milano, la relazione tra Berlusconi e Fascina è diventata di dominio pubblico nel 2020, quando i due hanno contratto un “finto” matrimonio.