Casalnuovo teatro di un’audace rapina a mano armata che si è verificata ieri sera in un ristorante situato in via Professor Filippo Manna. Un gruppo di almeno cinque individui, con il volto coperto e armati di pistola, ha fatto irruzione nel locale, sottraendo orologi e gioielli al proprietario e ad alcuni clienti presenti. Non si sono registrate persone ferite durante l’incidente. Le autorità competenti, tra cui i Carabinieri della tenenza di Casalnuovo e i militari della sezione operativa di Castello di Cisterna, hanno avviato immediate indagini per identificare e catturare i responsabili.

La rapina a mano armata in un ristorante a Casalnuovo è un evento che sconvolge la tranquillità della comunità locale e richiede un’azione immediata da parte delle autorità competenti. Le indagini in corso mirano a identificare i colpevoli e a portarli di fronte alla giustizia, garantendo che un crimine così audace non resti impunito. Nel frattempo, è fondamentale che la comunità si unisca per offrire sostegno al ristoratore e alle vittime della rapina, dimostrando solidarietà in un momento così difficile.