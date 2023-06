Ad Angri l’aumento dei furti ha spinto alcuni cittadini a organizzare ronde notturne al fine di prevenire raid e intrusioni all’interno degli appartamenti. Da diverse settimane, si registrano numerose segnalazioni riguardo a una banda di malviventi che opera in diverse zone della città. Via delle Fontane sembra essere una delle zone più colpite, con diversi furti commessi o tentati, talvolta con i ladri messi in fuga da residenti. Secondo le testimonianze, almeno tre persone a bordo di un’auto Audi Q3 sarebbero coinvolte nelle azioni criminali. Le segnalazioni riguardano anche altre vetture che compiono giri sospetti, come dimostrato dai video delle telecamere di sorveglianza, mentre si spostano lungo via Orta Concia e via Nazionale durante le ore serali.

Di fronte a questa emergenza, alcuni cittadini di Angri hanno avviato un’iniziativa di condivisione di informazioni tramite gruppi di Whatsapp. Questa iniziativa include la segnalazione di numeri di targa, descrizioni di individui sospetti e altre informazioni utili. Allo stesso tempo, si stanno raccogliendo firme da inviare al Prefetto per richiedere un aumento dei controlli sull’intero territorio.

Inoltre, si sta valutando la possibilità di organizzare ronde notturne in punti strategici della città al fine di impedire la fuga dei malviventi. L’idea delle ronde è stata proposta anche nella vicina città di Pagani mesi fa, sempre a causa dell’emergenza furti. Anche Nocera Inferiore, da tempo, è afflitta dai raid di un ladro solitario che prende di mira le attività commerciali. L’intera area dell’Agro nocerino si trova quindi sotto la pressione di banditi che spesso agiscono indisturbati, a causa della carenza di personale nelle forze dell’ordine impegnate nella sorveglianza del territorio.