Recuperato dalla scarpata in cui era finito il pullman con a bordo 40 persone, 38 passeggeri e 2 autisti, coinvolto nell’incidente avvenuto intorno alle 4 lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, al chilometro 100 in direzione Napoli. Non ci sono altre vittime, come pure i vigli del fuoco temevano, oltre la persona deceduta all’interno del pullman della compagnia Flixbus, partito da Lecce e diretto a Roma. I 14 feriti si trovano negli ospedali di Ariano Irpino, Benevento e Avellino. Alcuni hanno riportato traumi importanti due sono gravi e uno sarebbe in pericolo di vita. Tutti i passeggeri del bus e delle 5 auto coinvolte nell’incidente sono trasferiti in un centro di accoglienza allestito a Grottaminarda.

Li’ stanno ricevendo assistenza prima di poter raggiungere altre destinazione. Sono in gran parte extracomunitari che si trovavano a bordo del pullman e che avrebbero dovuto raggiungere Roma o altre tappe intermedie previste dalla compagnia di trasporto. Secondo una prima ricostruzione della polstrada di Avellino il pullman sarebbe finito su delle auto gia’ coinvolte in un precedente incidente, ma la polizia stradale, sotto il coordinamento della procura della Repubblica di Benevento, competente per territorio, sta lavorando per acquisire tutti gli elementi utili all’indagine.