Nella serata del 15 giugno, poco prima delle 23, un incidente stradale ha avuto luogo all’uscita della Galleria Vittoria, precisamente all’incrocio tra via del Chiatamone e via Morelli, con un’automobile che si è ribaltata. Al momento, le cause dell’incidente non sono ancora chiare e devono essere ancora definite. Fortunatamente, non ci sono feriti gravi in seguito all’incidente. Un cittadino presente sul posto ha documentato la situazione e ha contattato il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, per segnalare l’accaduto. Borrelli ha dichiarato che, al momento, è necessario attendere ulteriori informazioni sulle dinamiche dell’incidente prima di poter esprimere commenti più precisi.

Tuttavia, il deputato ha sollevato una problematica di carattere generale riguardante la sicurezza stradale in diverse zone della città, in cui le strade sono utilizzate come piste da corsa da individui irresponsabili, mettendo a rischio non solo la propria vita, ma anche quella degli altri. Borrelli ha sottolineato la necessità di adottare nuovi dispositivi anti-velocità e, soprattutto, di apportare modifiche al codice della strada al fine di affrontare questa crescente problematica.

Nonostante le richieste avanzate in passato, al momento non sono ancora prese in considerazione le modifiche proposte al codice della strada. Si tratta di una questione che richiede l’attenzione delle autorità competenti al fine di garantire la sicurezza stradale e la protezione di tutti i cittadini.