Nel primo pomeriggio di ieri, un incidente stradale ha scosso il centro di Sorrento quando una Fiat Panda è stata coinvolta in un’improbabile situazione: ribaltata vicino alla grande vasca che segna l’ingresso di piazza Angelina Lauro. La scena, insolita per la località affollata e con il traffico che scorre a passo d’uomo, ha attirato l’attenzione dei passanti e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Secondo le prime ricostruzioni degli eventi, l’incidente sembra essere il risultato di una collisione tra due veicoli. La Fiat Panda ribaltata avrebbe impattato frontalmente con un’altra auto che stava lasciando un’autorimessa nelle vicinanze. L’urto ha causato il ribaltamento della Panda, lasciando la conducente in una situazione sconcertante.

La donna alla guida, che ha riferito di avvertire dei capogiri, è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti. Fortunatamente, la sua condizione non sembra essere grave e rimane vigile. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sorrento e gli agenti della polizia municipale, incaricati di gestire il traffico e raccogliere le prove necessarie per le indagini.

L’incidente ha inevitabilmente causato rallentamenti nella circolazione lungo tutta la Costiera, un’area già congestionata in questa stagione turistica. I conducenti sono stati costretti ad adattarsi alle restrizioni imposte dalla presenza delle autorità e alla necessità di spostare la vettura ribaltata in sicurezza. Si consiglia pertanto ai guidatori di evitare l’area, se possibile, o di prestare la massima attenzione durante la guida.

