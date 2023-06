Una telecamera di videosorveglianza installata di recente sul territorio comunale di Agropoli ha svolto un ruolo fondamentale nell’individuazione di un individuo sospetto. Le immagini catturate hanno mostrato un uomo a bordo di un’automobile, che successivamente è risultata essere rubata. Le informazioni acquisite sono immediatamente trasmesse ai Carabinieri della Compagnia di Agropoli, che hanno prontamente intervenuto per fermare il sospettato e procedere con gli accertamenti necessari.

Il sindaco Roberto Mutalipassi ha espresso apprezzamento per l’attenzione rivolta alla sicurezza e ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e la polizia locale nel monitoraggio costante del territorio. Inoltre, ha evidenziato l’implementazione imminente di ulteriori strumenti di videosorveglianza, che contribuiranno a migliorare la sicurezza della cittadinanza.

L’episodio evidenzia l’importanza della tecnologia di videosorveglianza nel fornire informazioni cruciali per l’identificazione e l’individuazione di soggetti coinvolti in attività criminali. La presenza di telecamere di sicurezza sul territorio può svolgere un ruolo deterrente nei confronti di potenziali delinquenti e fornire prove utili per le indagini delle forze dell’ordine.