Un altro incidente stradale ha scosso le strade panoramiche della Costiera Amalfitana, questa volta a Ravello. Poco dopo le 14:00, a poche centinaia di metri dal centro storico della città della musica, una Jeep Compass si è improvvisamente capovolta, bloccando l’intera carreggiata. La vettura, un veicolo a noleggio, trasportava due turisti indiani. L’incidente ha causato notevoli disagi al traffico, sia per i veicoli provenienti dal Valico che per quelli diretti verso il territorio di Tramonti. La strada è rimasta bloccata fino all’intervento delle autorità competenti.

Fortunatamente, i due turisti indiani a bordo dell’auto sono rimasti illesi nell’incidente. Sono prontamente estratti dal veicolo ribaltato e successivamente assistiti da un’ambulanza del servizio di emergenza sanitaria 118 di Castiglione, giunta sul posto per fornire le cure necessarie.

Oltre agli agenti della polizia municipale di Ravello, che hanno gestito la situazione del traffico e avviato le indagini sull’incidente, è stata fornita assistenza medica immediata alle persone coinvolte. La prontezza di intervento delle autorità locali e dei servizi di emergenza ha contribuito a garantire la sicurezza e il benessere dei turisti coinvolti.

Gli incidenti stradali sulla Costiera Amalfitana sono purtroppo un fenomeno ricorrente, spesso causati da fattori come la conformazione delle strade tortuose e trafficate, l’elevato flusso turistico e talvolta comportamenti imprudenti alla guida. Le autorità locali stanno continuamente lavorando per migliorare la sicurezza stradale e sensibilizzare i visitatori e gli autisti sull’importanza del rispetto delle norme di circolazione.

L’incidente a Ravello serve come promemoria dell’importanza di prestare sempre attenzione alla guida, soprattutto in strade panoramiche e affollate come quelle della Costiera Amalfitana. La prudenza e il rispetto delle regole stradali sono fondamentali per garantire la sicurezza di tutti coloro che visitano questa splendida regione.