Un tragico incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale che collega Bovalino a Natile, nella provincia di Reggio Calabria. Un’auto, un’utilitaria, ha precipitato in una scarpata profonda circa 3 metri, causando la morte immediata degli occupanti. Le cause esatte dell’incidente sono ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti, ma la tragedia ha già portato via la vita a tre persone e lasciato una quarta ferita. Al momento dell’impatto, i sanitari del servizio di emergenza 118 intervenuti sul posto hanno potuto soltanto constatare il decesso delle due persone morte sul colpo e soccorrere la terza persona rimasta ferita, prontamente trasportata nell’ospedale di Locri per ricevere le cure necessarie.

I Vigili del Fuoco di Bianco e Siderno si sono rapidamente mobilitati per l’estrazione dei corpi delle vittime e per mettere in sicurezza l’area circostante all’autovettura coinvolta nell’incidente. La complessa operazione di recupero dei corpi ha richiesto il loro impegno e la loro professionalità.

Le vittime di questo tragico incidente sono identificati come Caterina Pipicella, una donna di 39 anni, e i suoi due figli: una ragazzina di 13 anni e il fratellino di 11. La tredicenne, inizialmente gravemente ferita, è trasportata in elisoccorso nell’ospedale di Locri, ma purtroppo non ha resistito alle gravi lesioni subite e ha perso la vita durante il tragitto verso l’ospedale di Reggio Calabria.

La comunità locale è profondamente colpita da questa tragedia, e le autorità stanno lavorando per determinare le circostanze esatte dell’incidente al fine di garantire che simili tragedie possano essere prevenute in futuro. La strada provinciale coinvolta nell’incidente è temporaneamente chiusa al traffico per consentire le indagini e le operazioni di pulizia.

La perdita di tre vite preziose in questo incidente stradale ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile. Si augura che le indagini in corso possano portare chiarezza sulle cause dell’incidente e che misure adeguate vengano adottate per garantire la sicurezza delle strade e prevenire futuri incidenti simili.