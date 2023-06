Una tragica fatalità ha colpito una donna di 41 anni sulla strada statale raccordo Avellino-Salerno, nel territorio del comune di Atripalda. La vittima, che si trovava insieme al marito, ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto durante una situazione di emergenza. La coppia si trovava a bordo della propria vettura che era rimasta improvvisamente ferma a causa di un guasto. Mentre tentavano di spingere il veicolo per mettersi in sicurezza, la donna è stata travolta da un altro veicolo che transitava sulla strada. Purtroppo, a causa dell’impatto, la 41enne ha perso la vita sul colpo.

L’incidente ha causato la chiusura del tratto di strada tra Atripalda e Serino in direzione Salerno, generando disagi alla circolazione. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Avellino, i vigili del fuoco e il personale sanitario del servizio di emergenza 118. I carabinieri sono stati inviati per regolare il traffico e garantire la sicurezza nella zona.

Nell’altro veicolo coinvolto nell’incidente si trovavano una coppia di ragazzi, i quali sono stati visitati sul posto dai soccorritori. Fortunatamente, non hanno riportato conseguenze fisiche, ma sono ovviamente sotto choc a seguito dell’accaduto.

Si tratta di un tragico episodio che ha causato la perdita di una vita e ha lasciato una comunità addolorata. Le autorità competenti procederanno con le indagini per determinare le cause dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.