Un’auto è andata completamente a fuoco questa mattina sulla Napoli-Salerno, poco prima dello svincolo per Cava de’ Tirreni. Il personale di Autostrade meridionali e la polizia stradale sono intervenuti prontamente per soccorrere l’automobilista coinvolto. Per fortuna, l’uomo è riuscito ad accostare e fermarsi nell’area di sosta, facilitando così i soccorsi e prevenendo conseguenze più gravi. Le cause dell’incendio sono ancora da determinare. La situazione ha causato code e rallentamenti a partire dallo svincolo di Nocera Inferiore, con un’attesa di oltre un’ora.

