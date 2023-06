Un episodio spaventoso ha coinvolto quattro giovani a bordo di una Citroen C3 Pluriel lungo la strada all’uscita della galleria di Solofra, poco prima dello svincolo per Serino. La vettura sulla quale viaggiavano ha improvvisamente preso fuoco, mettendo a rischio la loro incolumità.

I quattro ragazzi, provenienti da Salerno e diretti ad Avellino, hanno notato del fumo provenire dalla loro auto e hanno immediatamente compreso che qualcosa non andava. Con grande prontezza, sono riusciti a fermarsi appena in tempo, mettendosi in salvo prima che le fiamme avvolgessero completamente il veicolo.

Le autorità competenti sono state prontamente allertate e sono intervenute sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale irpino. Grazie alla loro tempestiva risposta, sono riusciti a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area circostante.

Fortunatamente, i quattro giovani passeggeri non hanno riportato conseguenze fisiche a seguito dell’incidente, ma hanno sperimentato un notevole spavento a causa della situazione critica che si è verificata. La rapida reazione e l’abilità nel mettersi in salvo hanno giocato un ruolo fondamentale nel garantire la loro incolumità.

Al momento, le cause esatte dell’incendio non sono state ancora determinate e le indagini sono in corso. Sono previsti accertamenti tecnici per comprendere le ragioni che hanno portato all’insorgere delle fiamme all’interno del veicolo.

Episodi come questi ricordano l’importanza di mantenere una costante attenzione sulle condizioni del proprio veicolo e di adottare misure preventive per prevenire situazioni pericolose. È fondamentale effettuare regolari controlli di manutenzione e prestare attenzione a eventuali segnali anomali che potrebbero indicare un malfunzionamento o un guasto.