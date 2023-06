Un violento incidente si è verificato ieri sera in piazza Duomo, una delle zone più frequentate di Nola. Un ragazzo di 19 anni, coinvolto in una lite con il proprietario di un bar, è tornato sul posto a bordo della sua auto e ha iniziato a sfrecciare in piazza, cercando di danneggiare l’ingresso dell’esercizio commerciale e mettendo a rischio la vita dei numerosi giovani presenti. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, il giovane ha avuto un diverbio con il titolare del bar e si è allontanato. Tuttavia, è tornato poco dopo al volante della sua auto, compiendo manovre pericolose, zigzagando tra la folla e accelerando improvvisamente. Ha ripetutamente ingranato la retromarcia nel tentativo di danneggiare l’ingresso del bar e le sue strutture esterne, creando il panico tra i presenti.

I video diffusi su Internet mostrano la scena di piazza con i giovani in fuga mentre l’auto del ragazzo compie manovre pericolose tra di loro. Purtroppo, un ragazzo di 18 anni è stato colpito e ha riportato una contusione alla gamba. È stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Nola, dove è stato curato e gli sono stati dati 5 giorni di prognosi.

Successivamente, l’auto del giovane è stata trovata capovolta nel vicino paese di Camposano, ma al momento il 19enne è ancora irreperibile e le autorità sono impegnate nella sua ricerca.

Questo incidente ha causato grande preoccupazione e allarme tra i residenti di Nola. La polizia sta indagando sull’accaduto e spera di rintracciare al più presto il responsabile per portarlo alla giustizia.