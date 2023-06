Nel pomeriggio di ieri, a Capaccio Paestum, si è verificato un grave incidente stradale che ha causato ferimenti a due giovani. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti. L’auto su cui viaggiavano i giovani è finita fuori strada e ha impattato contro un cancello, causando lesioni serie a uno dei passeggeri, trasportato in codice rosso all’ospedale di Vallo della Lucania. Il conducente dell’auto ha riportato ferite di lieve entità. Attualmente, sono in corso accertamenti per comprendere la dinamica esatta dell’incidente.

L’incidente stradale si è verificato in via Laura a Capaccio Paestum, e le circostanze che hanno portato alla fuoriuscita dell’auto dalla strada non sono ancora chiare. L’automobile ha impattato violentemente contro un cancello, causando ferimenti ai due giovani passeggeri a bordo.

Uno dei giovani passeggeri ha riportato lesioni serie a seguito dell’incidente ed è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale di Vallo della Lucania per ricevere cure mediche immediate. Il secondo giovane, che era alla guida dell’auto, ha riportato ferite di lieve entità.

Le autorità competenti stanno attualmente svolgendo accertamenti per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Gli investigatori stanno esaminando le prove e cercando di determinare le cause dell’uscita di strada dell’auto e l’impatto con il cancello.