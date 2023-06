L’Università Federico II di Napoli ha lanciato un appello sui propri canali social per raccogliere donazioni di sangue a favore di Fulvio Filace, lo studente federiciano di 25 anni, coinvolto purtroppo in un grave incidente stradale. Fulvio, tirocinante presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), è infatti rimasto gravemente ferito nell’esplosione dell’auto su cui viaggiava, sviluppata nell’ambito di un progetto di ricerca sul sistema di conversione delle auto convenzionali in veicoli ibridi-solari.

L’incidente, avvenuto sulla Tangenziale di Napoli, ha destato grande preoccupazione all’interno della comunità universitaria. L’Università Federico II ha quindi deciso di mobilitarsi per sostenere Fulvio, diffondendo l’appello per donazioni di sangue attraverso i propri canali social.

Il messaggio pubblicato sui social dell’ateneo invita gli studenti e la comunità accademica a recarsi presso il Centro Trasfusionale Cardarelli per donare sangue a favore di Fulvio. Si sottolinea che è necessario specificare che la donazione è destinata a lui e che il sangue di qualsiasi gruppo è accettato. L’Università esprime il proprio sostegno e vicinanza a Fulvio, incoraggiandolo nella sua lotta per riprendersi.

L’auto coinvolta nell’incidente era realizzata nell’ambito del progetto Life-Save (Solar aided vehicle electrification), che mira all’industrializzazione del sistema HySolarKit per la conversione delle auto convenzionali in veicoli ibridi-solari. L’esplosione dell’auto durante il tragitto ha scosso profondamente l’ateneo e ha portato alla necessità di un’inchiesta da parte della Procura di Napoli per determinare le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.