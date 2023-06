Un’auto in transito sulla tangenziale di Napoli è esplosa in prossimità dell’uscita Zona Ospedaliera, in direzione Pozzuoli, causando ferite gravi ai due passeggeri a bordo. L’incidente ha immediatamente richiamato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno prontamente domato l’incendio.

I due occupanti dell’auto, un uomo e una donna, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Cardarelli, dove stanno ricevendo le cure necessarie per le ustioni riportate. La gravità delle lesioni richiede un’attenzione medica costante e specialistica.

Al momento, le autorità competenti stanno svolgendo indagini approfondite per determinare le cause che hanno portato all’esplosione dell’autovettura. La Polizia Stradale è sul posto per raccogliere testimonianze e raccogliere tutte le prove necessarie. Saranno analizzati anche i registri delle telecamere di sorveglianza lungo la tangenziale, al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Incidenti di questa natura richiedono un’attenta analisi da parte degli esperti per identificare le possibili cause dell’esplosione. Tra le ipotesi che verranno esaminate, potrebbero esserci problemi tecnici al veicolo, una fuga di gas o liquidi infiammabili, oppure eventi esterni che hanno portato all’esplosione.

La tangenziale di Napoli è una delle principali arterie stradali della città e, in seguito all’incidente, sono stati inevitabili disagi al traffico. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la normale circolazione il prima possibile.