Nella prima mattinata un tragico incidente stradale si è verificato sull’A14 nel tratto marchigiano tra i caselli di Grottammare e l’uscita di San Benedetto del Tronto. L’incidente ha causato la morte di due donne, rispettivamente di 65 e 57 anni, e ha lasciato una terza persona in condizioni molto gravi. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Tuttavia, dalle prime ricostruzioni emerge che l’auto coinvolta, una Fiat Punto, si è scontrata con la parte posteriore di un tir parcheggiato su una piazzola di sosta. Il veicolo sembra essere finito contro il camion, causando gravi conseguenze.

Le due donne decedute si trovavano all’interno dell’auto, mentre l’uomo di circa 60 anni alla guida è trasportato in condizioni gravissime all’ospedale di Torrette ad Ancona. Le operazioni di soccorso sono condotte dai vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto, intervenuti insieme agli operatori del servizio di emergenza sanitaria 118 e alla polizia autostradale di Porto San Giorgio.

Nonostante l’incidente, la circolazione autostradale non è interrotta, ma al momento è limitata a una sola corsia nel tratto interessato. Le autorità continuano a svolgere le indagini per determinare le cause dell’incidente e fornire ulteriori dettagli sull’accaduto.