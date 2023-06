Nella serata di ieri, un grave incidente stradale ha sconvolto la tranquillità di Pimonte. Poco prima della mezzanotte, lungo via Pendino, uno scooter, guidato da un quindicenne che viaggiava insieme a un coetaneo, è stato coinvolto in un violento impatto frontale con un’automobile proveniente dalla direzione opposta. A seguito dello scontro, i due giovani sono stati sbalzati dallo scooter. Purtroppo, il quindicenne identificato come M.D. ha riportato una grave ferita alla testa. Le condizioni del giovane sono apparse subito serie, ed è stato immediatamente soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Nel corso della notte, il ragazzo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa ed è attualmente in coma farmacologico, con prognosi riservata. I medici sono in continuo monitoraggio delle sue condizioni, ma il pericolo di vita rimane elevato, con una prognosi incerta per almeno le prossime 48 ore.

Anche il coetaneo che viaggiava come passeggero nello scooter ha riportato ferite di lieve entità, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Le indagini sulla dinamica dell’incidente sono attualmente in corso e sono condotte dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’esatta sequenza degli eventi per determinare le responsabilità dell’accaduto.

Un grave incidente come questo rappresenta un tragico promemoria dell’importanza di adottare comportamenti responsabili e rispettare le regole del codice della strada. È fondamentale guidare in modo prudente, rispettando i limiti di velocità e mantenendo l’attenzione costante sulla strada. Gli incidenti possono accadere in un attimo, ma le loro conseguenze possono essere devastanti.