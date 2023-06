Il governo ha annunciato un aumento delle pensioni minime e di invalidità per il 2024, con alcuni di questi incrementi già garantiti per legge. I aumenti previsti sono dovuti sia alle variazioni ordinarie che straordinarie del costo della vita. In particolare, si prevede che gli adeguamenti basati sull’indice di inflazione includeranno le pensioni di invalidità a partire da gennaio. Si consiglia di prestare attenzione all’inclusione delle indennità di comunicazione, che potrebbero essere prese in considerazione per l’aumento.

Oltre agli incrementi legati all’inflazione, è probabile che vi siano ulteriori aumenti dovuti alla prevista revisione degli scaglioni Irpef nell’ambito della riforma fiscale.

Il governo sembra determinato a mantenere le sue promesse riguardo alle pensioni, in particolare per quanto riguarda i pagamenti minimi e quelli destinati alle persone con disabilità. Tali promesse sono state fatte sia durante la campagna elettorale che prima dell’approvazione dell’ultima Legge di Bilancio.

La riforma fiscale garantirà maggiori importi per la quasi totalità dei pensionati, in particolare per coloro che rientrano nelle categorie di pensioni minime e di invalidità.

È importante condurre un’analisi dettagliata per identificare i fattori che determineranno gli aumenti, seguita da un calcolo per stimare le cifre corrispondenti.

A partire da gennaio 2024, si prevede il primo aumento sicuro delle pensioni, che sarà direttamente legato all’adeguamento dei tassi di inflazione. Tale aumento si applicherà a tutti i tipi di pensione, comprese le prestazioni assistenziali e le pensioni di invalidità, come l’assegno sociale.

Secondo le previsioni del Def, si prevede che il tasso medio di inflazione per il 2023 sarà del 5,4%, nonostante il tasso attuale sia più elevato. Ad esempio, se un pensionato riceve attualmente un sussidio di 1.000 euro, la sua pensione aumenterà di 54 euro. Allo stesso modo, se un pensionato riceve 1.500 euro, l’aumento sarà di 81 euro.

Tuttavia, per le pensioni che superano il quadruplo dell’assegno sociale (circa 2.100 euro lordi), l’adeguamento in base all’inflazione non sarà applicato al 100%. L’importo dell’adeguamento diminuirà proporzionalmente per coloro che percepiscono le pensioni più elevate, con una riduzione dal 85% al 32%.

Inoltre, si prevede che l’adeguamento effettuato all’inizio del 2023 subirà un ulteriore aumento dell’0,8% a causa del riconoscimento di un aggiustamento dell’8,3% effettuato a gennaio. Tuttavia, il tasso di inflazione effettivo era del 9,1%.

È importante tenere presente che gli aumenti e gli arretrati sulle pensioni minime variano a seconda dell’importo della pensione stessa. Ad esempio, per una pensione lorda di 1.000 euro, l’arretrato ammonta a 104 euro lordi o 73 euro netti. Per una pensione lorda di 1.500 euro, l’arretrato è di 156 euro lordi o 107 euro netti. Gli arretrati aumentano in proporzione all’importo della pensione.

Si prevede che gli aumenti e gli arretrati inizieranno a essere erogati a partire dal mese di luglio di quest’anno.