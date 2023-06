La notte scorsa, un incendio ha colpito un attico situato in via Scandone ad Avellino, generando momenti di panico tra i residenti. I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti prontamente con l’autoscala per spegnere le fiamme. Gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Avellino e il personale sanitario del 118 sono stati anch’essi presenti sul posto. Fortunatamente, non si sono registrati feriti né intossicati durante l’incidente, ma l’evento ha causato notevole paura tra gli abitanti del palazzo.

