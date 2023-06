Un uomo residente a Salerno oggetto di nuove denunce da parte della sua vicina di casa, che ha riportato episodi ripetuti di comportamenti indecenti. La donna ha presentato una denuncia aggiuntiva dopo l’ennesima esposizione indecente da parte dell’uomo, trasformando così gli atti in vere e proprie molestie persecutorie. La vicenda ha avuto inizio quando la donna aveva già segnalato l’uomo alle autorità per aver spesso mostrato i suoi genitali in sua presenza. Come conseguenza di tali comportamenti, l’uomo aveva ricevuto un’ammonizione da parte del questore. Nonostante ciò, le azioni offensive si sono ripetute nel tempo, causando un deterioramento della situazione e un aumento della gravità degli atti commessi.

Nella scorsa notte, dopo l’ultimo episodio di nudità molesta, la donna è stata presa da un acceso furore e ha nuovamente chiamato la polizia per presentare una nuova denuncia. Alcuni condomini sono intervenuti in difesa della donna, esprimendo la loro solidarietà e indignazione per tali comportamenti inaccettabili.

La polizia è intervenuta nuovamente, prendendo atto della nuova denuncia presentata dalla donna e raccogliendo testimonianze dai condomini presenti. Questi atti persecutori, oltre a essere offensivi e inappropriati, possono costituire una violazione delle norme di legge e della convivenza civile.

Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando sull’intera vicenda per stabilire le responsabilità dell’uomo e adottare le misure necessarie per prevenire ulteriori violazioni e garantire la sicurezza e il benessere della comunità.