“Ancora una volta ci troviamo di fronte a una modalità di azione inadeguata e scorretta da parte di Eav, che bandisce concorsi con numeri di personale da assumere concordati anche con le organizzazioni sindacali, ma dopo aver avviato le selezioni prende a rate quello che gli serve, lasciando gli altri lavoratori risultati idonei in una situazione di totale incertezza e giocando con il loro futuro”. Lo dice il segretario generale della Fit Cisl Campania, Alfonso Langella, annunciando la decisione del sindacato di aprire una fase di raffreddamento.

La Fit Cisl ricorda che “nell’agosto dello scorso anno Eav ha pubblicato una selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di 40 macchinisti e 40 capitreno, per coprire le annose carenze di personale nelle mansioni di macchina e viaggiante. Espletate le procedure concorsuali, il 14 febbraio scorso sono approvate e pubblicate le graduatorie di merito dei candidati risultati idonei in entrambi i profili. Nonostante le forti carenze, soprattutto nella mansione di macchinista, a oggi sono assunti e avviati alla formazione solo 25 candidati idonei alla mansione di capotreno, che comunque non soddisfano le esigenze. Nessuno dei candidati idonei alla mansione di macchinista è assunto, nonostante la forte necessità e l’avvio delle ferie estive”.

Secondo Langella “è un modo di agire ingiusto e non comprendiamo perché si debba avere difficoltà a fare formazione in un’azienda strutturata e funzionale. Dal punto di vista sindacale, inoltre, segnaliamo al presidente De Gregorio che le comunicazionisi devono inviare per tempo, attraverso i canali ufficiali, come prevede il Contratto collettivo nazionale di lavoro, e non attraverso i social, con proclami da campagna elettorale. Ribadendo la forte preoccupazione per la regolarità del servizio – conclude Langella – e considerando che Eav non ha inviato nessun tipo di informativa, né su questo punto, né per la continuazione di scorrimento delle graduatorie dei vecchi concorsi, chiediamo un incontro da convocare in tempi brevi”.