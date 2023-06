In seguito a un’indagine condotta dalla Procura di Benevento, i carabinieri della Stazione di Mirabella Eclano hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di origini albanesi, già noto alle Forze dell’Ordine e residente da tempo in C. L’indagato è accusato di gravi reati, tra cui atti persecutori e lesioni personali aggravate, commessi ai danni della sua ex moglie, anch’essa di origine albanese. Gli investigatori hanno raccolto prove significative che avvalorano l’accusa di colpevolezza. Nel corso degli ultimi mesi, la vittima è stata soggetta a ripetute minacce di morte, pedinamenti e persecuzioni, anche all’estero. Inoltre, persone vicine alla vittima sono state oggetto di violenze fisiche in quanto ritenute in qualche modo responsabili della separazione.

L’arresto domiciliare rappresenta una misura di tutela per la vittima e i suoi familiari, garantendo loro un ambiente sicuro e protetto. Le autorità competenti hanno dimostrato grande impegno nell’indagine e nell’applicazione della legge, assicurandosi che l’accusato sia sottoposto a restrizioni appropriate nel rispetto della sua presunzione di innocenza fino al verdetto finale.

La violenza domestica e le molestie rappresentano un serio problema sociale che colpisce molte persone in tutto il mondo. È fondamentale che venga data la massima priorità alla protezione delle vittime e all’applicazione della legge per punire coloro che commettono tali reati. Allo stesso tempo, è importante promuovere una cultura di rispetto, uguaglianza e consapevolezza, affinché tali episodi di violenza diventino sempre meno frequenti.

La vittima e la sua famiglia riceveranno l’assistenza necessaria dalle autorità competenti e dalle organizzazioni specializzate per affrontare le conseguenze emotive, fisiche e legali di questa dolorosa esperienza. È essenziale che le vittime di violenza domestica siano supportate e incoraggiate a denunciare i crimini subiti, in modo da rompere il ciclo di abusi e garantire loro una vita libera dalla paura e dalla violenza.