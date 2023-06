L’Asl di Salerno ha preso una importante decisione per l’ospedale “Mauro Scarlato” di Scafati. Con l’approvazione della liquidazione delle competenze tecniche, si avvia il processo per l’adeguamento sismico e antincendio degli edifici E ed F dell’ospedale. Questa iniziativa è finalizzata a garantire la sicurezza delle strutture e il rispetto delle normative vigenti. Il segretario del Partito Democratico di Scafati, Giuseppe Fontanella, ha comunicato la notizia, evidenziando che la Regione Campania ha richiesto un finanziamento aggiuntivo di circa 10 milioni di euro per completare i lavori di adeguamento normativo degli impianti e delle strutture dell’ospedale. Questa richiesta di intervento si estende anche a tutti gli altri padiglioni dell’ospedale.

I lavori di ristrutturazione comprenderanno anche il Pronto Soccorso, le sale operatorie, la rianimazione e i reparti di chirurgia e ortopedia. Questi interventi mirano a migliorare l’efficienza e la qualità delle strutture ospedaliere, offrendo servizi sanitari adeguati alla comunità di Scafati.

Fontanella sottolinea che questi risultati sono frutto di un impegno serio e attento, nonché della collaborazione sinergica tra tutte le istituzioni coinvolte. Inoltre, il segretario del Pd critica coloro che hanno strumentalizzato la questione dell’ospedale per fini politici durante le campagne elettorali, diffondendo menzogne e paure.