Il nuovo Codice della Strada, voluto dal Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, mira a fermare la tragica strage di ragazzi sulle strade italiane. Le principali novità che saranno introdotte includono: Ritiro a vita della patente: Sarà introdotta una misura estrema che prevede il ritiro del documento a vita in caso di infrazioni gravi, come causare incidenti sotto l’effetto di sostanze o in stato di ebrezza. Questa misura si applicherà alle violazioni ripetute.

Alcolock: Sarà introdotto l’alcolock, un dispositivo che blocca l’auto se il tasso alcolemico del conducente è superiore a zero. Sarà obbligatorio per coloro che sono condannati per guida in stato di ebbrezza.

Norme per la micromobilità: Saranno introdotte norme specifiche per la micromobilità, come l’obbligo di indossare il casco e l’assegnazione di un codice identificativo e l’assicurazione per i monopattini. Saranno previste sanzioni pesanti per la sosta selvaggia su strisce pedonali o spazi per disabili e per la guida contromano.

Dispositivo di blocco per i monopattini in sharing: I monopattini in condivisione saranno dotati di un dispositivo che li bloccherà nelle aree extra-urbane.

Safety car per il controllo della velocità: Saranno introdotte delle safety car a disposizione della polizia locale per controllare la velocità delle auto e gestire incidenti nelle aree interessate.

Cambiamenti nel regime dei punti patente: Verranno apportate modifiche nel sistema dei punti patente per rendere più facile la perdita di punti e aumentare le sanzioni.

Aumento delle ore minime di guida necessarie per conseguire la patente: Le ore minime di guida richieste per ottenere la patente saranno portate a 12, rispetto alle 10 attuali, per aumentare l’esperienza di guida.

Uniformità degli autovelox e dei segnali: Gli autovelox e i relativi segnali che indicano la loro presenza saranno uniformati a livello nazionale per evitare contestazioni quando non sono visibili o sono segnalati in modo errato.

Nuova segnaletica per gli autovelox: Sarà introdotta una nuova segnaletica che indicherà chiaramente la presenza degli autovelox e il limite di velocità da rispettare nel tratto sorvegliato.

Domande sugli Adas nei quiz per l’esame di guida: I quiz per l’esame di guida includeranno domande sui sistemi Adas (Advanced Driver Assistance Systems), tecnologie per la guida assistita che diventeranno obbligatorie su tutte le nuove vetture a partire dal 2024.

Formazione per i futuri guidatori: Si darà maggiore enfasi alla formazione dei futuri guidatori per prevenire comportamenti non conformi alle regole e aumentare la consapevolezza dei rischi legati alle infrazioni.

Sanzioni per la sosta selvaggia: Saranno previste multe più salate per la sosta selvaggia, inclusa quella dei monopattini e dei ciclomotori, come la doppia fila, il parcheggio sui marciapiedi o nei posti riservati ai disabili senza diritto.