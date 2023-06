La lotteria degli scontrini istantanea è una nuova iniziativa voluta dallo stato per incentivare l’emissione degli scontrini fiscali e offre la possibilità di conoscere immediatamente l’esito dell’estrazione, senza dover attendere le estrazioni periodiche. Tramite un’apposita app o codice, i partecipanti possono scoprire subito se hanno vinto o meno.

A partire dal 2 ottobre 2023, tutti i negozi e le attività commerciali dotati di registratore di cassa dovranno aggiornare i propri sistemi per supportare questa nuova opzione di lotteria degli scontrini. Lo stato metterà a disposizione un bonus per contribuire alle spese di aggiornamento, coprendo fino al 100% delle spese, ma con un limite massimo di 50 euro. Questo bonus è inferiore a quello precedentemente fornito per l’arrivo della lotteria degli scontrini.

La lotteria degli scontrini istantanea non sostituirà completamente la modalità con estrazione periodica, ma verrà affiancata ad essa. I partecipanti potranno scegliere una delle due modalità, escludendo automaticamente la possibilità di partecipare all’altra.

È importante sottolineare che le specifiche esatte della lotteria degli scontrini istantanea devono ancora essere confermate dall’Agenzia delle Entrate, e ulteriori dettagli saranno resi noti in futuro.

Al momento, la lotteria degli scontrini tradizionale con estrazione periodica continua a essere attiva. Per partecipare, è necessario effettuare un acquisto di almeno 1 euro presso un negozio fisico e chiedere al negoziante di partecipare prima dell’emissione dello scontrino. Successivamente, occorre attendere le estrazioni ufficiali per scoprire se si è vinti o meno. L’obiettivo principale di questa iniziativa è contrastare l’evasione fiscale in Italia.