In un periodo in cui i bonus rappresentano una speranza per molte persone, soprattutto per coloro che faticano ad arrivare a fine mese, il sostegno economico offerto dallo Stato e dall’INPS diventa un elemento cruciale per gestire i costi. Tuttavia, risparmiare rimane ancora un obiettivo difficile da raggiungere.

Sui social media, soprattutto su piattaforme come TikTok, non mancano consigli su come risparmiare, soprattutto per quanto riguarda la spesa. La frequenza degli acquisti alimentari è diminuita in Italia a causa dell’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità. Tuttavia, a luglio è atteso un bonus molto atteso per la spesa: la Carta Risparmio Spesa.

È importante sottolineare che i bonus non sono destinati a tutti e il primo requisito da soddisfare è il reddito. Un altro bonus imminente, del valore di 600 euro, riguarda il sostegno psicologico. Scopriamo come funziona e come richiederlo.

A partire dal 21 giugno, tutte le sedute psicologiche non confermate verranno annullate, permettendo ad altre persone in graduatoria di beneficiare del bonus. Coloro che sono risultati idonei potranno accedere al sito dell’INPS e visualizzare il codice univoco che verrà poi fornito allo psicologo. Tuttavia, l’accesso al bonus sarà possibile solo a partire dalla prima settimana di luglio.

Le domande per richiedere il bonus erano aperte fino al 24 ottobre 2022, ma non tutti sono risultati idonei a causa delle risorse limitate disponibili. Dopo ogni seduta, lo psicologo emetterà una fattura indicando il codice univoco e l’importo della prestazione. L’INPS provvederà poi al rimborso. Questo bonus dovrà essere utilizzato entro il mese successivo all’accettazione della domanda.

L’importo massimo previsto è di 600 euro per le persone con un ISEE più basso. Man mano che l’ISEE aumenta, l’importo del bonus diminuirà. Saranno assegnati 400 euro a coloro che hanno un ISEE compreso tra 30.000 e 50.000 euro, mentre le persone con un ISEE fino a 15.000 euro riceveranno 600 euro.