Un’aggressione in carcere ha avuto luogo a Napoli nei confronti di uno degli operatori socio-sanitari arrestati dai Carabinieri per i maltrattamenti agli anziani ospitati in una Rsa nel quartiere Chiaia. Secondo le informazioni disponibili, l’aggressione sarebbe scatenata proprio in relazione ai fatti contestati dalla sezione fasce deboli della Procura di Napoli. L’operatore ha riportato un trauma cranico ed è attualmente sotto osservazione medica. Al fine di garantire la sicurezza dei due operatori presi di mira da altri detenuti, entrambi sono trasferiti in un reparto carcerario ritenuto più sicuro.

