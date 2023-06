Un incubo degno di un film si è svolto a San Felice a Cancello, dove un uomo armato di pistola ha inseguito e speronato l’ex moglie in pieno traffico. L’intervento tempestivo dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Maddaloni ha permesso di bloccare l’aggressore e di denunciarlo per vari reati. I fatti sono accaduti quando i carabinieri, in servizio perlustrativo, si sono imbattuti in una scena di inseguimento mozzafiato. Due veicoli si stavano tamponando a velocità sostenuta, creando il caos tra gli automobilisti incolonnati. Senza esitazione, i carabinieri hanno avviato un inseguimento, riuscendo a fermare le due auto dopo poche centinaia di metri.

All’interno della prima vettura, si trovava una donna di 39 anni, originaria del Napoletano, che cercava di sfuggire alla furia del suo ex marito. L’uomo, per motivi passionali, inseguiva la donna intimandole di fermarsi, minacciandola con una pistola. Nonostante l’arma sia risultata priva di tappo rosso, è stata comunque sequestrata poco distante dalla strada dove le auto sono state bloccate.

L’aggressore, accompagnato in caserma, è stato denunciato in stato di libertà per vari reati. Tra questi figurano resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e minaccia. Sarà necessario un processo legale per determinare le conseguenze delle sue azioni.

L’episodio di violenza domestica che si è verificato a San Felice a Cancello sottolinea l’importanza di affrontare seriamente il problema dei conflitti familiari. È fondamentale garantire la sicurezza delle vittime e fornire loro il supporto necessario per uscire da situazioni pericolose. Inoltre, sottolinea l’importanza dell’intervento rapido e efficace delle forze dell’ordine per prevenire ulteriori violenze.