Un evento molto atteso per migliaia di ragazze, che ieri hanno affollato l’ex Salone Margherita nella Galleria Umberto per l’apertura del pop-up store di Shein. La coda si è estesa per 500 metri, testimoniando l’entusiasmo intorno al famoso store di e-commerce che offre abiti di tendenza a prezzi abbordabili. Il pop-up store rimarrà aperto fino a mercoledì 21 alle 15:00, per poi scomparire fino alla prossima tappa del tour.

Nel frattempo, tutte le amate linee del brand sono disponibili all’acquisto, come Shein Bae, Shei Basic e la celebre linea Curvy per le ragazze curvy che ora possono trovare online gli abiti più alla moda. Inoltre, è disponibile una selezione dei migliori prodotti di bellezza di Sheglam. Come novità esclusiva per Napoli, è stata lanciata una collezione in collaborazione con l’attrice Rosalinda Cannavò.

Ieri mattina, tutto ciò si è tradotto in una lunga fila di ragazze, e non solo, che si sono messe in attesa sin dalle prime ore del mattino per entrare nel pop-up store e acquistare gli abiti tanto desiderati, fino ad ora visti esclusivamente online.

Shein è una piattaforma di shopping online divertente e soprattutto conveniente. Dall’abbigliamento alla moda per la casa, dalla bellezza agli accessori, dalle scarpe agli articoli per animali domestici, fino all’elettronica, agli strumenti e all’ufficio, Shein si impegna a offrire abiti di moda a prezzi convenienti. La spedizione è gratuita per ordini superiori a 47 euro e i resi sono gratuiti. Inoltre, sono disponibili sconti giornalieri fino all’80% su numerosi articoli.