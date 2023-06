I carabinieri della stazione di Varcaturo e della compagnia di Roma Eur hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di M.S., un 22enne di etnia rom, accusato di tentato omicidio nei confronti di un connazionale. L’ordinanza è emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord. Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord e condotte dai militari della stazione di Varcaturo, hanno permesso di ricostruire gli eventi avvenuti durante una violenta rissa nel campo nomadi di via Carrafiello, nel comune di Giugliano, avvenuta il 28 aprile scorso.

Secondo quanto emerso dalle indagini, la vittima si trovava nel campo nomadi per visitare alcuni conoscenti e durante il suo soggiorno avrebbe rivolto dei complimenti a una donna presente. Il marito della donna avrebbe reagito in maniera violenta, tentando di colpire la vittima al volto con una bottiglia di spumante raccolta da terra. Da qui sarebbe nata una rissa coinvolgente anche altri residenti del campo. Il 22enne arrestato oggi avrebbe tentato di investire la vittima con una Fiat Panda, ma non riuscendoci, avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe colpito all’addome, provocando una grave emorragia che richiedeva un intervento chirurgico urgente per evitare conseguenze letali.

L’individuo arrestato è condotto nel carcere di Regina Coeli a Roma, in attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini. Questo intervento delle forze dell’ordine dimostra l’impegno nella lotta contro la violenza e nel garantire la giustizia per i reati commessi.