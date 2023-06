Una notizia tutt’altro che positiva accoglie i pendolari e gli utenti delle linee vesuviane gestite dall’Ente Autonomo Volturno in questa giornata. A seguito di problemi tecnici, una parte della linea della Circumvesuviana è interdetta, causando disagi significativi. Secondo quanto comunicato dall’azienda di trasporti attraverso una nota ufficiale, i treni della linea Napoli-Torre del Greco via Centro Direzionale subiranno delle limitazioni fino a ulteriori comunicazioni. Attualmente, i treni avranno origine e limiteranno la loro corsa a San Giorgio a Cremano, senza proseguire fino a Torre del Greco o Napoli come di consueto.

La situazione viene aggravata dal fatto che, sempre a causa di problemi tecnici, i treni su questa stessa linea non effettueranno il servizio viaggiatori presso la stazione di Bartolo Longo. Ciò comporterà ulteriori inconvenienti e restrizioni per i pendolari e gli utenti che solitamente fanno uso di questa fermata.

L’interruzione e le limitazioni della circolazione dei treni della Circumvesuviana costituiscono un ostacolo significativo per coloro che dipendono da questo mezzo di trasporto per spostarsi quotidianamente. I pendolari e gli utenti sono invitati a prendere atto di queste limitazioni e ad adattare i loro piani di viaggio di conseguenza.

L’Ente Autonomo Volturno si impegna a risolvere tempestivamente i problemi tecnici che hanno causato tali interruzioni e a ripristinare completamente il normale servizio sulla linea Napoli-Torre del Greco via Centro Direzionale non appena possibile. Tuttavia, fino a che la situazione non sarà risolta, si consiglia ai pendolari di considerare alternative di trasporto, se disponibili, o di organizzarsi in base alle limitazioni attualmente in vigore.