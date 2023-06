Gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia, con il prezioso supporto del reparto Prevenzione crimine Campania, hanno recentemente condotto un’operazione straordinaria di controllo del territorio nel Comune di Castellammare di Stabia. L’obiettivo principale di questa iniziativa era quello di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio e garantire la sicurezza dei cittadini. Durante l’attività di controllo, sono identificate complessivamente 69 persone. Tra queste, 19 avevano precedenti di polizia, il che ha reso ancora più importante l’azione delle forze dell’ordine per mantenere la vigilanza sul territorio e prevenire eventuali reati o violazioni della legge.

Parallelamente, sono effettuati controlli su 10 veicoli presenti nella zona. Durante queste verifiche, è riscontrata una violazione del Codice della Strada relativa alla mancanza della revisione periodica di un veicolo. Pertanto, è stata contestata l’appropriata sanzione prevista dalla normativa in vigore.

Le operazioni di controllo del territorio come questa svolgono un ruolo fondamentale nella lotta contro il crimine e nella promozione della sicurezza pubblica. Non solo permettono di individuare e controllare persone con precedenti penali, ma consentono anche di monitorare e prevenire comportamenti non conformi alle norme del Codice della Strada, contribuendo così a garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.

L’impegno delle forze dell’ordine nel condurre regolarmente queste operazioni straordinarie dimostra l’attenzione delle autorità verso il benessere e la sicurezza della comunità. Rafforzando la presenza sul territorio e intensificando i controlli, si mira a scoraggiare comportamenti illegali e a garantire che il rispetto delle leggi sia una priorità per tutti.