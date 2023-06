Italo presenta le novità per l’estate, incentrate sull’intermodalità. La società ferroviaria, che ha acquisito ed integrato Itabus (compagnia di trasporto su gomma a lunga percorrenza) un mese fa, offrirà a partire dal 21 giugno collegamenti di viaggio trenogomma, con la comodità di un unico biglietto valido per entrambi i mezzi. Già da oggi, le combinazioni sono disponibili per l’acquisto su tutti i canali Italo: sito italotreno.it, app Italo Treno, mobile site, Pronto Italo, biglietterie in stazione e agenzie di viaggio. Le novità riguardano, al momento, le principali mete turistiche dell’estate in Campania, Puglia e Sicilia, che saranno raggiungibili dalle grandi città del centro-nord.

Ci sarà una linea dedicata a Pompei e Sorrento, con cambio presso la stazione di Napoli Afragola. Due viaggi di andata e due di ritorno collegheranno le meraviglie campane a Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Milano e Torino.

I viaggiatori potranno ora pianificare le loro vacanze e prenotare i biglietti per esplorare le meraviglie dell’Italia meridionale in modo semplice, combinando viaggi in treno e bus con la comodità di un unico biglietto. Italo punta a migliorare l’esperienza di viaggio e offrire più opzioni ai turisti per scoprire le mete estive più popolari.