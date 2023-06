Una persona residente a Flumeri è caduta in una trappola online, rimanendo vittima di una truffa assicurativa. Attratto da un’offerta vantaggiosa per una polizza R.C.A. pubblicizzata su internet, ha richiesto un preventivo e pagato il premio su una carta prepagata. Purtroppo, il cosiddetto broker assicurativo non ha attivato l’assicurazione e si è dileguato. Grazie alle indagini condotte dai carabinieri di Flumeri e alla denuncia presentata dalla vittima, è possibile risalire all’identità dei presunti responsabili, che sono deferiti all’autorità giudiziaria.

La truffa assicurativa su internet rappresenta un pericolo crescente per coloro che cercano polizze convenienti e convenienti online. Nella circostanza in questione, la vittima è attirata da un’offerta allettante e ha effettuato il pagamento del premio tramite carta prepagata. Tuttavia, il presunto broker assicurativo non ha mai attivato l’assicurazione e si è reso irreperibile, lasciando la vittima senza copertura assicurativa e con una perdita finanziaria.

La vittima, dopo essere stata truffata, si è rivolta ai carabinieri di Flumeri e ha presentato denuncia. Le autorità hanno avviato un’indagine approfondita per risalire all’identità dei responsabili di questa truffa. Grazie alle prove raccolte e alle testimonianze, i carabinieri sono riusciti a identificare un uomo di 40 anni e una donna di 20 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Alla luce delle evidenze emerse, i responsabili sono stati deferiti in stato di libertà all’autorità giudiziaria per rispondere delle loro azioni.

Le truffe online rappresentano una minaccia sempre più diffusa e sofisticata. È importante che i consumatori siano consapevoli dei rischi e adottino le precauzioni necessarie durante le transazioni su internet. Prima di effettuare un pagamento online, è fondamentale verificare l’affidabilità del sito o del venditore, leggere attentamente le condizioni contrattuali e preferire modalità di pagamento sicure. In caso di dubbi o sospetti, è consigliabile consultare le autorità competenti e presentare denuncia.