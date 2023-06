Nell’ambito di un programma di controllo della sicurezza stradale, i Carabinieri di Vallo della Lucania hanno denunciato un uomo di 34 anni per guida senza patente e sotto l’influenza dell’alcol. L’operazione rientra negli sforzi delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza stradale e contrastare comportamenti illegali che mettono a rischio la vita delle persone. Durante un’operazione di controllo sulle strade di Vallo della Lucania, i Carabinieri hanno fermato un veicolo guidato da un uomo di 34 anni. Durante l’interrogatorio, è emerso che l’uomo non aveva mai conseguito la patente di guida, rendendo la sua guida un’infrazione grave.

Inoltre, è rilevato che l’uomo si trovava sotto l’influenza dell’alcol. I Carabinieri hanno sottoposto il conducente al test dell’etilometro, il quale ha rivelato un tasso alcolemico superiore al limite consentito per la guida. L’operazione si è quindi concentrata sulla denuncia dell’uomo per guida senza patente e guida in stato di ebbrezza.

La denuncia dell’uomo rientra in un più ampio programma di controllo della sicurezza stradale condotto dai Carabinieri di Vallo della Lucania, che mira a prevenire incidenti e violazioni delle norme del codice stradale. L’obiettivo principale di tali azioni è garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada e ridurre i rischi legati a comportamenti pericolosi come la guida in stato di ebbrezza e senza patente.