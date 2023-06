Una tragedia si è consumata oggi ad Acerra, quando una bambina di soli 5 anni, identificata come Alessia R., è precipitata dal balcone del suo appartamento al terzo piano. Secondo alcune indiscrezioni, la piccola si trovava da sola con la madre al momento dell’incidente. Le prime informazioni indicano che l’ipotesi più probabile sia quella di un tragico incidente. Si ritiene che la bambina si sia sporta troppo dal balcone, perdendo l’equilibrio e cadendo nel vuoto. I soccorritori intervenuti sul posto hanno tentato disperatamente di rianimarla per oltre mezz’ora, ma purtroppo i loro sforzi sono stati vani.

Alessia era appena rientrata da scuola quando si è verificato l’incidente drammatico. La caduta è avvenuta dalla palazzina situata nel parco residenziale di via Spinelli, nel quartiere residenziale di Acerra, in provincia di Napoli.

La Procura di Nola ha avviato un’inchiesta per fare luce su quanto accaduto, tuttavia, al momento, la pista principale indica un incidente domestico. La bimba si trovava da sola in casa con la madre al momento della caduta. Entrambi i genitori della piccola sono persone conosciute nella cittadina, con la madre che è titolare di un bar e il padre che è un militare in carriera dell’Aeronautica.

La comunità di Acerra è sconvolta da questa tragedia e si stringe attorno alla famiglia colpita dalla perdita della piccola Alessia. Le autorità locali e le istituzioni si impegnano a fornire tutto il sostegno necessario alla famiglia durante questo momento di profondo dolore.