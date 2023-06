Nella mattinata di ieri un atto vandalico ha colpito un’agenzia funebre ubicata in via Rosario a Portamedina 31, a Napoli. I carabinieri sono intervenuti dopo essere stati allertati dal numero di emergenza 112 e hanno constatato il danneggiamento della vetrina dell’attività. Secondo le prime sommarie ricostruzioni, il gesto vandalico sembra essere opera di alcuni ragazzini, tuttavia, tali informazioni devono ancora essere verificate e confermate dalle indagini in corso. Gli autori dell’atto avrebbero lanciato almeno tre sanpietrini contro la vetrina, causando danni materiali e preoccupazione nella comunità locale.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini al fine di identificare e individuare i responsabili di questo atto vandalico. Saranno analizzate le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e saranno effettuati eventuali rilievi sul luogo del crimine per raccogliere prove utili alle indagini.

L’agenzia funebre coinvolta in questo spiacevole episodio si trova ora a fare i conti con i danni subiti alla vetrina, che potrebbero comportare ulteriori costi e inconvenienti per l’attività. Nel frattempo, la comunità locale esprime la sua preoccupazione per questo atto di vandalismo che ha colpito un’impresa impegnata nel settore dei servizi funebri.

Le autorità competenti sottolineano l’importanza di identificare i responsabili di tali atti e assicurarli alla giustizia. Atti di vandalismo come questo non solo causano danni materiali, ma possono anche generare un senso di insicurezza nella comunità e turbare la tranquillità pubblica.