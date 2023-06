Una tragedia ha colpito la comunità di Mirto Crosia, in provincia di Cosenza, in Calabria, quando Raffaella De Luca, una poliziotta di 29 anni e consigliera comunale, è finita ritrovata senza vita nella sua casa. La morte della giovane donna, presumibilmente causata da un infarto, ha scosso la cittadina e ha portato all’apertura di un’inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Castrovillari. Raffaella De Luca, una giovane poliziotta in servizio presso la Questura di Crotone, era una figura rispettata e impegnata nella sua comunità locale. Sposata e madre di una bimba di soli sette mesi, la sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile tra i suoi cari e i colleghi di lavoro.

L’indagine sulla morte di Raffaella De Luca è affidata ai carabinieri del Nucleo territoriale di Corigliano Rossano, che stanno cercando di fare luce sulla circostanze che hanno portato alla sua morte improvvisa. La Procura della Repubblica di Castrovillari ha disposto l’autopsia sul corpo della giovane poliziotta per determinare le cause esatte del decesso.

Secondo quanto riferito da alcuni conoscenti di Raffaella, la donna si sarebbe recata all’ospedale di Rossano nei giorni precedenti a causa di un malore. Gli investigatori stanno verificando la veridicità di questa testimonianza al fine di comprendere se ci siano elementi che potrebbero essere collegati alla tragica morte della poliziotta.