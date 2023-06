La comunità di Vico Equense e Castellammare di Stabia si riunisce per rendere omaggio a don Antonio Staiano, un uomo amato e rispettato dalla sua comunità. Don Antonio, noto come il “gigante buono”, amante della montagna, è stato colpito da un infarto all’età di 50 anni. I funerali si sono svolti nella chiesa di San Renato Vescovo a Vico Equense, seguiti da una veglia di preghiera presso la Parrocchia della SS. Annunziata di Castellammare di Stabia e da una fiaccolata.

Don Antonio Staiano è stato un personaggio molto amato e stimato nella sua comunità. Era conosciuto per la sua gentilezza, generosità e dedizione al servizio degli altri. Amava la montagna e questo lo rendeva ancora più vicino alle persone che lo conoscevano bene. La sua prematura scomparsa a causa di un infarto ha lasciato un vuoto profondo nei cuori di coloro che gli volevano bene.

I funerali di don Antonio si sono tenuti alle 16 presso la chiesa di San Renato Vescovo a Moiano, una frazione di Vico Equense. Amici, fedeli e membri della comunità si sono riuniti per salutare l’amato prete e offrire le loro preghiere e sostegno alla sua famiglia. Dopo il rito funebre, il feretro è stato trasportato alla Parrocchia della SS. Annunziata di Castellammare di Stabia, dove si è tenuta una veglia di preghiera che ha durato fino alle 20.

Come segno di rispetto e affetto per don Antonio, è stata organizzata una fiaccolata davanti alla chiesa della Parrocchia della SS. Annunziata di Castellammare di Stabia. Alle 20 in punto, la comunità si è riunita con le fiaccole accese per illuminare il cammino e commemorare il loro amato prete. È stato un momento di unità e riflessione, in cui le persone hanno condiviso ricordi e emozioni legate a don Antonio.