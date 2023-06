Nella giornata di ieri, funzionari aziendali dell’azienda di trasporto pubblico EAV sono allertati di un incidente potenzialmente catastrofico lungo la tratta Via Viuli-Trecase, sul lato monte della linea Napoli-Sorrento. Sembra che ignoti abbiano abbattuto brutalmente un muro, rischiando di causare gravi danni e mettere in pericolo la vita dei passeggeri. Grazie alla pronta risposta dei tecnici EAV, che si sono immediatamente recati sul posto, è stata evitata una possibile tragedia. I tecnici hanno agito prontamente per garantire la sicurezza dei viaggiatori, predisponendo una limitazione della velocità di tracciato a soli 20 km/h. Le immagini fotografiche raccolte sul luogo dell’incidente testimoniano la precaria situazione temporanea: il muro in questione, adiacente alla linea ferroviaria Napoli-Sorrento, è stato completamente abbattuto, creando una tangenza con la strada carrabile di via Epitaffio nel Comune di Trecase.

Nella stessa giornata, i tecnici EAV hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area coinvolta. Grazie agli sforzi del personale, la zona è stata resa temporaneamente sicura per il transito dei treni e dei veicoli su strada. Le foto allegate documentano gli interventi di messa in sicurezza effettuati.

Nel corso della mattinata odierna, sono in corso i lavori di ripristino dello stato dei luoghi. Il personale EAV sta impegnandosi per rimuovere i detriti e ricostruire il muro danneggiato. Una volta completati questi lavori, i segnali di rallentamento saranno rimossi e la normale velocità di percorrenza sarà ripristinata lungo la tratta.