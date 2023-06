Poco dopo le 21 di ieri sera, i carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti in via Nazionale delle Puglie 185 a seguito di una segnalazione riguardante una persona ferita da arma da taglio. Sul posto era già presente un’ambulanza che aveva provveduto a prestare le prime cure a un ragazzo di 14 anni, successivamente trasferito all’ospedale di Frattamaggiore. Secondo le prime informazioni, il minorenne sarebbe stato vittima di un’aggressione da parte di alcuni giovani, di cui uno avrebbe colpito il ragazzo con due fendenti alla schiena. Fortunatamente, non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Le autorità competenti, in particolare i Carabinieri della stazione di Arpino di Casoria, hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire l’intera vicenda e individuare i responsabili dell’aggressione. Al momento, si stanno analizzando le testimonianze dei presenti e si sta cercando di raccogliere tutte le prove disponibili per ottenere una chiara comprensione di quanto accaduto.

L’aggressione a un minorenne suscita grande preoccupazione e indignazione nella comunità locale. È fondamentale che gli autori di questo vile gesto siano individuati e portati alla giustizia per rispondere dei loro atti violenti. Le forze dell’ordine stanno lavorando diligentemente per identificare i colpevoli e garantire che vengano applicate le conseguenze adeguate.

Nel frattempo, la famiglia del giovane ferito riceve sostegno e assistenza dalle autorità competenti e dalle strutture sanitarie. È importante fornire un adeguato sostegno emotivo e fisico al ragazzo durante il suo percorso di guarigione.