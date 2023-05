Nella giornata di ieri, un terribile incidente stradale ha sconvolto San Giuseppe Vesuviano, precisamente in Via Zabatta, portando alla tragica morte di Giovanna Ragosta (per tutti Gioia), una ragazza di soli 26 anni residente nella stessa città. Un video raccapricciante, che sta circolando sui social e sulle App di messaggistica, testimonia l’impatto mortale che ha coinvolto la Fiat 500 bianca guidata dalla giovane. Nel filmato, che per rispetto verso la vittima e la famiglia non sarà mostrato e di cui pubblichiamo solo un frame sfocato, si può vedere la vettura della giovane sbandare e finire – praticamente volando – all’interno di una proprietà privata, schiantandosi violentemente contro un muro. Purtroppo, Giovanna ha perso la vita sul colpo a causa dell’incidente. Non erano presenti altri passeggeri nell’auto.

È possibile notare, nel video, che un’altra vettura di colore blu attraversa la scena poco prima dell’incidente, ma non sembra essere coinvolta né interessata dall’evento tragico. Le autorità stanno analizzando attentamente il filmato e tutti gli elementi a disposizione per comprendere le dinamiche dell’incidente.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate inutili. Un impatto così violento che il corpo di Giovanna è finito sbalzato all’esterno dell’abitacolo, rendendo vani gli sforzi dei soccorritori. Le circostanze esatte dell’incidente devono ancora essere determinate e la polizia del locale commissariato sta conducendo un’indagine approfondita. La comunità di San Giuseppe Vesuviano è stata profondamente colpita da questa tragica perdita e si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Giovanna in questo momento di dolore. La giovane era ben conosciuta e amata nella comunità, lasciando un vuoto immenso nei cuori di coloro che l’hanno conosciuta.