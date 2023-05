Il bonus ISCRO 2023 per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata è un’indennità erogata dall’INPS che mira a sostenere coloro che hanno generato un reddito da lavoro autonomo inferiore alla media degli ultimi tre anni e che hanno subito un calo dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza Covid-19. Tuttavia, non tutti i lavoratori autonomi possono richiederlo: occorre infatti soddisfare alcuni requisiti specifici, come essere iscritti alla Gestione Separata, non ricevere il reddito di cittadinanza, avere generato un reddito inferiore al 50% della media dei redditi della stessa specie conseguiti nei tre anni precedenti, aver totalizzato un reddito inferiore a 8.145 euro nell’anno precedente la presentazione della domanda, essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali obbligatori e avere una partita IVA attiva da almeno quattro anni.

Il bonus ISCRO corrisponde al 25% del reddito dichiarato all’Agenzia delle Entrate nell’ultimo semestre, con un limite massimo di 800 euro e minimo di 250 euro al mese. È importante precisare che queste somme non concorreranno alla formazione del reddito. La domanda per richiedere il bonus ISCRO 2023 può essere fatta online, dal 8 maggio fino al 31 ottobre, sul sito ufficiale dell’INPS (Prestazioni e Servizi) attraverso l’accesso tramite SPID, CIE o CNS.

In definitiva, il bonus ISCRO rappresenta un’importante opportunità per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata che si sono trovati in difficoltà a causa della pandemia di Covid-19, poiché permette loro di ricevere un aiuto economico che può essere fondamentale per far fronte alle difficoltà del momento. Tuttavia, è importante verificare con attenzione di soddisfare i requisiti per poter accedere a questa indennità e di seguire correttamente le istruzioni per presentare la domanda online entro la scadenza prevista.