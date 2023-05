Un’allarmante scoperta ha scosso l’Istituto Comprensivo “Guido Dorso” di Mercogliano: uno studente ha trovato un insetto nella pasta del pranzo scolastico. La notizia si è diffusa rapidamente, generando agitazione tra alunni e genitori. Le indagini sono in corso per determinare le cause di questo spiacevole incidente. Nel frattempo, gli agenti della polizia locale hanno effettuato controlli nella sala mensa, scoprendo un altro verme in un secondo piatto.

L’istituto scolastico di Mercogliano si è trovato al centro di una controversia dopo la scoperta di vermi nella pasta servita durante il pranzo alla scuola media. Il caso è emerso quando uno studente ha notato un insetto all’interno del suo piatto, suscitando immediata preoccupazione e disgusto. La notizia si è diffusa rapidamente, coinvolgendo l’intera comunità scolastica e attirando l’attenzione dei media locali.

Le autorità scolastiche e la polizia locale sono intervenute prontamente per gestire la situazione. Gli agenti hanno effettuato un’ispezione approfondita nella sala mensa, estendendo i controlli a tutte le porzioni di pasta servite agli alunni. Purtroppo, un secondo verme è stato trovato in un altro piatto, confermando la gravità dell’incidente e aumentando la preoccupazione tra gli studenti e i loro genitori.

Le cause di questa contaminazione sono ancora sconosciute e le indagini sono in corso per identificare la fonte del problema. Secondo i fornitori del servizio di catering, si tratterebbe di bozzoli in stato larvale che si sono formati nella pasta. Tuttavia, ulteriori verifiche saranno necessarie per confermare questa ipotesi e valutare eventuali responsabilità.