Una folla di circa 200 persone si è radunata nel piazzale antistante il reparto di rianimazione dell’Ospedale del Mare di Napoli poco prima della scorsa mezzanotte. In sostanza, amici e parenti di una persona ricoverata stavano seguendo l’evolversi della situazione. Il paziente è un ragazzo di 20 anni dei Quartieri Spagnoli vittima di un incidente stradale. L’altro ieri il giovane era stato ricoverato nell’ospedale Pellegrini per poi essere trasferito in quello di Ponticelli perché in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale. Nessun problema registrato, nè aggressioni né tantomeno danneggiamenti.

Scena del tutto diversa da quella di giovedì quando si registrarono momenti di tensione all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli per le proteste dei familiari del giovane di 20 anni ricoverato a seguito di un incidente stradale di cui era rimasto vittima col suo scooter in via Santa Maria Ognibene, ai Quartieri Spagnoli. Ricoverato al pronto Soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, poco dopo sono giunti al suo seguito amici e parenti che hanno cominciato a dare in escandescenze. Necessario l’arrivo di diverse volanti della polizia per sedare gli animi più esagitati.