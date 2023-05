Questa notte i Carabinieri della stazione di Poggioreale e quelli della tenenza di Ercolano sono intervenuti presso l’Ospedale del Mare per un 20enne ferito con arma da taglio. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, il giovane sarebbe stato ferito da alcuni coetanei in via Marittima, nel comune di Ercolano. Le motivazioni dell’aggressione non sono ancora chiare, ma dalle prime informazioni sembra che non siano imputabili ai festeggiamenti per lo scudetto. Il 20enne, come indicato in una nota dell’Arma, ha riportato ferite d’arma da taglio alla coscia destra anteriore, alla coscia destra posteriore e alla spalla sinistra, che gli hanno causato una prognosi di 10 giorni. Al momento, le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica dell’aggressione e identificare i responsabili.

Si tratta di un episodio preoccupante, che testimonia l’aumento della violenza tra i giovani e che richiede un intervento deciso da parte delle autorità competenti. È importante che la comunità locale e le istituzioni lavorino insieme per prevenire simili episodi e garantire la sicurezza dei cittadini.