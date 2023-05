La vicenda accaduta a Portici, in provincia di Napoli, ha suscitato grande indignazione tra i presenti e la comunità locale. Un uomo, osservando alcune donne sulla spiaggia libera, ha iniziato a denudarsi e commettere atti di autoerotismo, incurante della presenza di altre persone, compresi minori. La situazione è segnalata alle forze dell’ordine, ma l’uomo ha reagito con violenza, minacciando gli agenti e rifiutandosi di fornire le sue generalità. La situazione è degenerata in una colluttazione tra l’uomo e gli agenti di polizia, culminata con l’arresto del protagonista della vicenda con l’accusa di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Inoltre, l’uomo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. La vicenda ha generato grande sconcerto nella comunità locale, che ha espresso la propria indignazione e solidarietà nei confronti delle donne e dei minori coinvolti nella vicenda. La Polizia ha assicurato la massima attenzione al caso, a tutela della sicurezza e del rispetto delle norme di comportamento in luogo pubblico.