Una donna di 83 anni proveniente da San Gregorio Magno è trasportata d’urgenza all’ospedale di Oliveto Citra con ustioni estese sull’80% del corpo. Le circostanze che hanno portato a queste gravi lesioni rimangono ancora poco chiare, ma i carabinieri hanno avviato un’indagine per determinare cosa sia accaduto. Dopo essere stabilizzata dagli operatori sanitari presso il San Francesco d’Assisi di Oliveto Citra, la paziente è trasferita al Cardarelli di Napoli, rinomato centro specializzato nella cura dei grandi ustionati.

La donna portata in ospedale in ambulanza dopo che i familiari hanno allertato i soccorsi. Nonostante le gravi ustioni di primo e secondo grado sul volto e sul tronco, sia nella parte anteriore che posteriore del corpo, la paziente era vigile, sebbene confusa. Il personale medico ha immediatamente iniziato a stabilizzarla, fornendo le cure necessarie per lenire il dolore e prevenire ulteriori danni.

Data l’estensione e la gravità delle ustioni riportate, è presa la decisione di trasferire la paziente presso la Divisione Grandi ustionati dell’Ospedale Cardarelli di Napoli. Questa struttura è specializzata nella gestione di casi di ustioni gravi e dispone delle risorse e delle competenze necessarie per fornire un’adeguata assistenza medica. Per garantire un trasporto rapido ed efficiente, la donna è stata trasferita in elisoccorso dall’area del campo sportivo comunale.

I carabinieri hanno avviato un’indagine per comprendere la dinamica di quanto accaduto e determinare se le ustioni della donna siano state causate da un incidente o da qualcos’altro. L’obiettivo è chiarire le circostanze che hanno portato a queste gravi lesioni e, se del caso, individuare eventuali responsabili. Gli investigatori si concentreranno sull’acquisizione di prove e testimonianze al fine di ricostruire gli eventi e fare luce sulla vicenda.